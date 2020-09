UM A UM >> O Benfica entrou da melhor maneira na edição 2020/21 da I Liga, ao golear em Famalicão por 5-1, em jogo marcado pelo 'bis' do alemão Luca Waldschmidt, que se estreou oficialmente pelos encarnados.

Vlachodimos 6

Um voo oportuno negou o empate no único lance de trabalho no primeiro tempo. Sem chances no golo sofrido.



André Almeida 6

Afoito no ataque a partir dos 20", serviu Everton para o 2-0. Regular a defender, foi sempre um apoio no ataque.



Rúben Dias 6

Agarrou Toni Martínez e viu amarelo. Fora isso, não errou durante o encontro e foi assertivo nas interceções.



Vertonghen 6

O holandês descobriu Darwin com um passe de 30 metros e deu início ao primeiro golo do Benfica. Sólido nos duelos.



Grimaldo 6

Quase sempre projetado, o espanhol serviu para três lances de perigo. Na primeira parte, converteu um livre direto precioso para o 3-0. Foi ultrapassado com facilidade por Lameiras no tento famalicense. Saiu logo depois.