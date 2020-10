Um tema delicado no Benfica: as hipóteses que restam a Ferreyra

Avançado argentino foi inscrito na Liga no último dia de mercado.

Ferreyra continua a ser um tema delicado na Luz. O avançado é um peso pesado financeiramente, tem um dos ordenados mais elevados do lote de jogadores do Benfica, e ainda não foi encontrada uma solução para o seu futuro, ao ponto de ter sido reinscrito ontem, no fecho do mercado, na Liga.

O Benfica, de resto, no pior cenário, pretende emprestá-lo mas sem ter de suportar uma percentagem do seu ordenado. Ferreyra não vingou de águia ao peito, após três épocas nos ucranianos do Shakthar, tendo sido cedido por empréstimo durante um ano e meio ao Espanhol. Apesar de utilizado, o emblema de Barcelona não quis continuar com o jogador e este regressou.

Fechado grande parte do mercado, há ainda hipóteses para o argentino no Catar, Brasil, México, Rússia e Arábia, mercados que já manifestaram interesse em receber o jogador, mesmo por empréstimo.