Três regressos às opções e três ausências no último do treino do Benfica antes do Ajax

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, esta segunda-feira, foi possível ver Yaremchuk a trabalhar com o grupo, depois de ter falhado o duelo com o Vizela.

Na véspera do embate com o Ajax, o Benfica treinou e Roman Yaremchuk voltou a trabalhar com a equipa. O avançado ucraniano falhou a partida com o Vizela (1-1) por estar com gripe, mas já esteve a trabalhar com o grupo, bem como com os defesas Otamendi e Gilberto, que, devido a problemas físicos, também falharam o jogo de sexta-feira.

Nélson Veríssimo não pôde contar com Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic, que continuam a recuperar de lesão.

Os encarnados partem hoje para Amesterdão, mas antes o técnico faz a antevisão ao jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, no Estádio da Luz, registou-se um empate 2-2.

Notícia atualizada às 12h30