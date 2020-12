Um regresso ao Seixal e uma boa notícia para o Benfica

Clube publicou primeiras imagens de André Almeida após a lesão ao joelho

André Almeida voltou ao Benfica Campus na segunda-feira. O lateral esteve pela primeira vez no centro de treinos encarnado desde a lesão sofrida ante o Rio Ave, em Vila do Conde, a 18 de outubro.

O lateral, recorde-se, foi sujeito a uma cirurgia para resolver uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

Almeida foi avaliado pela equipa médica, vai prosseguir tratamentos no Seixal, e aproveitou para confraternizar com alguns colegas, sendo captado pelos fotógrafos do clube encarnado a ser cumprimentado por Jorge Jesus.

O lateral e capitão do clube terá, ao que tudo indica, ainda uma paragem mínima de mais quatro meses pela frente.