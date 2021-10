Um regresso a destacar na lista de convocados do Benfica para o Estoril

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Partida com início às 19h00 deste sábado.

Jorge Jesus convocou 20 jogadores para o encontro deste sábado com o Estoril, referente à décima jornada da Liga Bwin e com início marcado para as 20h00. Destaque para o regresso de Gedson Fernandes. O médio internacional português está recuperado fisicamente e integra o lote de opções.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Gilberto, Otamendi, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo e Morato;

Médios: Weigl, Everton, Nemanja, Pizzi, Meïte, Rafa, João Mário e Gedson Fernandes;

Avançados: Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.