Um registo notável do Caldas: fez mais remates à baliza do que o... PSG

Equipa da Liga 3 visou a baliza dos encarnados por 14 vezes no jogo da Taça de Portugal.

Um à baliza, um ao poste e um no fundo das redes. Foi esta a consequência de três disparos do Caldas à baliza de Helton Leite no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal que as águias "salvaram" no desempate por grandes penalidades. No entanto, o número total de remates à baliza benfiquista ficou fixado nos 14, um registo que poucas equipas, nacionais e estrangeiras, se podem gabar de ter alcançado nos últimos tempos.

Aliás, e olhando para o jogo anterior do Benfica, no recinto do colosso PSG, este opositor fez apenas seis remates no encontro, tentando enganar Vlachodimos, menos de metade dos desferidos anteontem pelo Caldas, equipa da Liga 3. O maior número de tiros é da formação parisiense, na visita à Luz, com 14, não superando o valor de anteontem nas Caldas da Rainha, em jogo em que as águias tentaram o golo por 27 vezes.

Para encontrar um registo superior ao averbado pelo Caldas, é preciso recuar à época passada. O Sporting igualou o número de anteontem na derrota com as águias (0-2); já o Liverpool, dias antes, superou-o, com 17 disparos, no 3-3, em Anfield. Mais elevado só... Vizela (19), no 1-1 na Luz, e o Bayern, em Munique, com 23 remates, no 5-2 final.