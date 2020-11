Um reforço de inverno a caminho do Benfica: "Está tudo acertado"

Líder interino do Santos aponta Lucas Veríssimo à Luz. "Só falta autorização do Conselho Diretivo".

Jorge Jesus pediu, Luís Filipe Vieira vai dar. Depois de contratados Vertonghen, Otamendi e Todibo para o eixo defensivo, o técnico das águias insistiu em ter Lucas Veríssimo, a prioridade que definiu desde a primeira hora e que está a poucos detalhes de ser confirmado como reforço para janeiro.

O presidente do Santos, clube do central de 25 anos, assume a proximidade de uma confirmação oficial da transferência.

Num breve contacto, Orlando Rollo revelou a O JOGO que "está tudo acertado", referindo-se ao acordo entre os dois emblemas e entre o Benfica e o jogador. E acrescentou que agora "só falta a aprovação do Conselho Diretivo" do Santos, sendo esta uma exigência relacionada com o facto de Rollo estar na liderança do Peixe interinamente, estando as eleições presidenciais do clube agendadas para o próximo dia 12 de dezembro.

Em cima da mesa dos responsáveis do emblema de São Paulo está uma proposta que inclui, segundo O JOGO apurou, um empréstimo inicial, com cláusula de compra obrigatória no final. E é esse valor que está a ser limado, em torno de sete milhões de euros e numa operação que permitirá aos seus dirigentes adiantar desde logo a verba para a regularização de dívidas urgentes, que não inviabiliza o pagamento por parte dos encarnados ao longo de cinco anos. A oferta da Luz, ainda assim, é mais vantajosa que a recebida da parte do Al-Nassr, de Rui Vitória, abrindo caminho à contratação do central que Jorge Jesus, há poucos dias, insistiu ser um excelente jogador e a sua prioridade.

No verão o negócio não avançou, até se chegou a falar da entrada em cena do FC Porto, cenário desmentido pelo presidente Pinto da Costa. O mesmo Orlando Rollo criticou na altura as formas de pagamento, "que eram uma vergonha", das propostas que recebeu, mas agora vê a venda com outros olhos. "A possível salvação do Santos até dezembro pode ser a venda de um jogador. E o que mais agrada o mercado hoje é Lucas Veríssimo", disse, ao programa "Canal do Santos FC", na TV Com, sendo realçado pela Imprensa local que o clube pagou apenas 40% dos salários de outubro e que, além dos 60% restantes, tem de liquidar 45% do corte salarial ocorrido no início da pandemia. Estão ainda em atraso três meses de direitos de imagem e prémios de jogo.

Todos os dados se conjugam para que Lucas Veríssimo reforce o plantel benfiquista logo no início de janeiro, o que implica, desde logo, a saída de um dos centrais que atualmente estão à disposição de Jorge Jesus. Os três reforços de início de época serão para manter, o futuro do capitão Jardel voltará a ser analisado, mas, com apenas 16 minutos jogados até agora, Ferro é o principal candidato a uma saída por empréstimo, embora a avaliação final esteja prevista para as próximas semanas.