Um quarteto à espera do carimbo de Jesus para reforçar o Benfica

Central alemão Koch junta-se a Helton Leite, Garay e Taremi na lista de reforços que as águias têm muito adiantados

A reconstrução do plantel do Benfica de acordo com as expectativas de Jorge Jesus está em marcha, várias posições estão identificadas, mas há trabalho já feito na SAD e vários jogadores com negociações que, garantem a O JOGO, estão muito bem encaminhadas, estando nesta lista o guardião Helton Leite, os centrais Garay e Robin Koch e o avançado Taremi.

Embora em patamares diferentes, estando alguns deles assegurados e outros com acordo de valores muito próximo, os responsáveis encarnados irão colocar estes nomes na secretária de Jesus assim que este voltar a Lisboa, em definitivo. Será depois o novo técnico das águias a colocar o carimbo final em cada dossiê, tendo em conta as características de cada jogador e os alvos que o técnico tem em vista.

Koch, central do Friburgo, é um dos trunfos da SAD para fortalecer a defesa encarnada

Helton Leite já está alinhavado há algum tempo, tendo até o guardião de 29 anos do Boavista acordado um contrato de quatro anos com as águias, custando menos de dois milhões de euros o acerto com os axadrezados. O central Garay, de 33 anos, deixou o Valência a custo zero e aceitou as condições oferecidas pelos encarnados, mas o seu regresso à Luz também depende dos exames médicos.

Robin Koch, por seu lado, está a ser negociado desde janeiro, mas o Benfica, sabe O JOGO, chegou a um entendimento com o central de 24 anos, que deve deixar o Friburgo por uma verba a rondar os dez milhões de euros. Já Taremi, avançado de 28 anos do Rio Ave, motivou negociações e as boas relações entre os clubes terão permitido a aproximação por valores inferiores aos dez milhões pedidos pelos vila-condenses.

Ementa de alvos inclui muitos jogadores que atuam no Brasil e estão em análise pela SAD

Em paralelo, os responsáveis da Luz analisam já uma lista de jogadores que atuam no futebol brasileiro e que encaixam no perfil de reforços desejados por Jorge Jesus, que tem o conhecimento presencial das suas qualidades.

Nesta longa lista, refira-se, estão vários jogadores do Flamengo, casos de Léo Pereira (central), Gerson (médio) e Bruno Henrique (avançado), bem como Lucas Veríssimo (central do Santos) e Marcos Paulo (extremo do Fluminense). Porém, e segundo apurámos, todos estes nomes são considerados, numa primeira análise, muito caros.