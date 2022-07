Um novo clube interessado em Seferovic e dois cenários em cima da mesa

Maiorca está interessado. Empréstimo e compra são hipóteses.

Seferovic tem um novo interessado na sua contratação para a próxima temporada. O JOGO apurou que os espanhóis do Maiorca entraram na corrida pelo ponta de lança suíço e decorrem já negociações com vista à saída do jogador.

Em cima da mesa estão, nesta fase, dois cenários, embora um com maior peso nas possibilidades do Maiorca. O empréstimo com opção de compra é a prioridade do emblema espanhol, que não vê mais complicada a compra em definitivo devido ao valor, que considera elevado, pedido pelas águias, em torno dos 8 a 10 milhões de euros.

O internacional suíço, que se apresenta esta quinta-feira de volta ao Seixal para iniciar os trabalhos de pré-temporada, está recetivo a seguir para a liga espanhola, desfecho que privilegia sobre a possibilidade de rumar à Turquia, onde Besiktas e Galatasaray já demonstraram interesse na sua contratação.