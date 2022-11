"Um ídolo dos benfiquistas? Estamos num bom momento, mas ainda não ganhamos nada"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo da quarta eliminatória da Taça de Portugal diante do Estoril, agendado para as 20h45 de quarta-feira.

Voltar a defrontar o Estoril, três dias depois: "Em comparação, não há nada de igual com o jogo do campeonato. É uma nova competição. Conhecemo-nos, agora, podemos usar o jogo de domingo para preparar. Temos de estar preparados. O Estoril é uma boa equipa, criaram algumas oportunidades. Merecemos ganhar, ainda assim, e temos de mostrar o mesmo foco e concentração. Se isso acontecer, temos chances."

Sente que é um ídolo dos adeptos do Benfica? "Ainda estamos no início. Estamos num bom momento, mas não penso dessa forma. Não ganhamos nada, ainda. Temos de manter a humildade. Se continuarmos assim, podemos fazer uma grande época, mas ainda não alcançamos nada. Estou a gostar deste momento, é uma grande motivação continuar com o apoio dos adeptos. Queremos continuar a agradar aos adeptos, mas, primeiro, temos de atingir qualquer coisa."

Sorteio da Liga dos Campeões: "Não quero falar do adversário. Estamos felizes por estar lá. Todas as equipas são muito boas, nesta fase. Agora, queremos o foco na Taça e na Liga."