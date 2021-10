Um grande elogio de Jesus após jogo de Guimarães: "Deu muito boas indicações"

Declarações de Jorge Jesus na sala de imprensa após o empate a três golos em Guimarães, para a Taça da Liga.

Radonjic no corredor direito: "A contratação dele dava-nos essa hipótese. Já jogou mais vez assim na seleção da Sérvia do que nos clubes. No jogo com o Vizela entrou e na última meia hora jogou naquela posição. Tinha dado boas indicações. Fez um grande golo, tive de o tirar porque fisicamente já estava esgotado. Joga bem pelos corredores, tanto na esquerda pela direta, mas acho que joga muito melhor pelo lado direto. Foi também um sinal positivo do jogo, houve muitos jogadores que disseram: 'mister, pode contar connosco'".

Gonçalo Ramos: "É um jogador com muita mobilidade, mas não faz golo. Hoje foi isso. Gostei muito do jogo dele, pela sua mobilidade, entrega em momentos defensivos e merecia um golo. Teve uma grande penalidade em cima dele. Numa das últimas jogadas, fez uma diagonal e tem uma decisão espetacular. A opção que tomou para Yaremchuk é de grande jogador. Fez tudo bem, na minha opinião, só não conseguiu fazer golo. Deu muito boas indicações."

Benfica sofreu três golos. Helton Leite menos bem? "Voce [jornalista] é que está a dizer. Quando tu fazes três golos é a equipa que os constrói, quando sofres três foi a equipa que não conseguiu segurar o resultado. O terceiro golo do V. Guimarães é em fora de jogo, com VAR não valia."