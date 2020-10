"Um estádio dos grandes pode ter 20 mil adeptos que não há problema nenhum"

Jorge Jesus assinalou o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz e pede que a Liga consiga o mesmo que a UEFA. E com mais adeptos

Sobre os adeptos: "Quem tem paixão pelo jogo sabe que sem público não há entusiasmo nem paixão. Tu não és o mesmo treinador. Hoje estavam 5000 mas pareciam 55 000. ouvia-se o ruído, o entusiasmo e tudo isso dá-nos outra alegria, concentração, responsabilidade e exigência. Futebol é paixão e a droga do povo. Eu vim de um país que ama futebol e aquilo é um entusiasmo louco. Portugal vai, se continuar na normalidade, que é o controlo da pandemia, vou tentar que os adeptos do Benfica venham com camisolas do Benfica vestida porque isso dá um colorido muito bonito"

Mais adeptos: "É tempo da Liga poder dar essa possibilidade, uma vez que este estádio tem 65 000. podiam estar aqui 15 ou 20 mil, era só dividir as pessoas pelos setores e ter uma boa organização. Temos de saber controlar a pandemia, mas sabemos que não há outra forma de viveres. Desde que as coisas sejam bem organizadas, um estádio dos grandes pode ter 20 mil pessoas que não há problema nenhum. Aqui não são contagiados, mais depressa são contagiados em casa. Todas as áreas não podem parar. O futebol, os artistas que têm de cantar e a vida vai ser assim"