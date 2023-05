Palavras de Tiago Pinto, antigo diretor desportivo do Benfica.

Tiago Pinto, antigo diretor desportivo do Benfica, lembra que a renovação de Grimaldo, em 2019, foi um dos processos mais complicados que teve de gerir ao serviço dos encarnados. "Um dos processos mais difíceis que tive até agora foi o de Grimaldo, quando foi a renovação com o Benfica. É um grande profissional. Para mim é um dos melhores laterais esquerdos da Europa e tomou a decisão dele", contou em declarações à Sport TV.

"Tenho uma grande relação com ele. Se está contente eu também estou. Claro que quero sempre o melhor para o Benfica e seria melhor ter ficado, mas vão arranjar uma solução e não vai haver problema", afirmou.

O antigo dirigente encarnado falou ainda da escolha do treinador. "Rui Costa acertou não só em Roger Schmidt, mas em tantas outras coisas. Não há motivo nenhum para desmerecer o que o Benfica fez, foi a melhor equipa do campeonato e fez uma grande Liga dos Campeões", disse, admitindo que tem sofrido nos últimos tempos: "Quando o Benfica começou a perder um bocadinho a vantagem que tinha também tremi um bocadinho. Mas agora as coisas estão bem encaminhadas."