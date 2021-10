"Num dia aposta-se na formação, no outro gastam-se 100 milhões de euros"

Francisco Benitez, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta terça-feira.

Permanência de Jesus e plano estratégico: "Comigo, o Jesus vai terminar o contrato que tem e vou dar-lhe todas as condições que necessitar para cumprir os objetivos desta temporada. Outra das medidas preconizadas nos primeiros 100 dias é criar um plano estratégico do futebol, com gente que realmente percebe da modalidade. Se o treinador não tiver em sintonia com esse plano, não terá lugar no Benfica. O objetivo é colocar o Benfica no top da Europa nos próximos oito anos. Não quero navegações à vista. Um dia aposta-se na formação, no outro dia gastam-se 100 milhões de euros."

Estrutura: "Vamos ter um diretor desportivo, que vai superintender tudo o que se relaciona com o futebol e vai estar em articulação direta com a direção. Teremos um team manager e um diretor de scouting."

Filosofia da formação: "Vamos apostar em jovens, sim. Tem um peso muito grande. É uma forma de transmitirmos a mística do Benfica. Sempre que a formação pede importância, começamos a dizer que falta mística na equipa principal. A formação é um eixo importante. Não se viu isso em todas as épocas."

Redução de atletas: "Não conseguimos baixar a massa salarial. Temos uma quantidade de atletas que não estão a jogar, estão emprestados, a quem temos que pagar salários. Isso tem que ser reduzido. Os tempos que aí vêm não serão fáceis. Há que reduzir, controlar custos e isso só se pode fazer com uma equipa à dimensão. Teremos menos jogadores contratados. Se os jogadores não pertencem ao plantel, não temos que os manter. É um custo supérfluo."