Um dia antes do Dínamo Kiev, Otamendi esteve em pleno à disposição de Jesus

Otamendi, no Benfica-Sporting

Argentino trabalhou normalmente com os restantes colegas nos 15 minutos de treino aberto à Comunicação Social

A presença em pleno de Nicolás Otamendi foi a principal nota de destaque nos 15 minutos de treino aberto do Benfica à Comunicação Social. O argentino deve estar mesmo a 100% para o encontro decisivo com o Dínamo de Kiev.

Nos minutos a que os jornalistas tiveram acesso, foi possível perceber que o defesa argentino, que jogou os últimos minutos do dérbi com queixas no joelho, está aparentemente em boas condições para assumir o lugar de titular na sexta e última jornada da Champions.

Diogo Gonçalves, lesionado durante várias semanas e ausente, ainda, do dérbi contra o Sporting, também trabalhou sem limitações, podendo voltar às escolhas de Jorge Jesus, assim o treinador entenda.

Radonjic, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo continuam a recuperar das respetivas lesões.