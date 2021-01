Um desenho do onze do Benfica perante tantas baixas por covid-19

Helton Leite, João Ferreira, Jardel, Otamendi e Tavares juntos frente ao Braga.

Sem Gilberto, Grimaldo e Vertonghen, todos afastados da equipa por estarem infetados com a covid-19, Jorge Jesus vai lançar uma defesa renovada para o jogo desta noite frente ao Braga. Ao que tudo indica, João Ferreira, Jardel e Nuno Tavares - este jogou diante do FC Porto, mas não é habitualmente titular -, serão as apostas do treinador para o arranque do desafio.

Helton Leite, já se sabe, será o guarda-redes. Deste grupo, a principal novidade será mesmo a integração no onze inicial de João Ferreira. O lateral-direito, que já esteve nas cogitações da Juventus, é o que apresenta menos rotinas na primeira equipa. Esta temporada, por exemplo, participou em apenas três partidas pela equipa principal, duas a nível interno (Taça de Portugal e Taça da Liga) e outra na Liga Europa. Jardel, capitão de equipa, e Nuno Tavares são chamados com alguma frequência pelo técnico, pelo que estão mais habituados à exigência destas partidas, e Leite jogou seis vezes.

Mas as alterações em relação à equipa que atuou diante do FC Porto não se ficam por aqui. Pedrinho deverá ser titular no lado direito do ataque das águias, entrando para o lugar de Rafa, e Everton, suplente no último jogo, deverá regressar ao onze inicial, aproveitando a ausência de Grimaldo, que no clássico atuou como extremo, apontando, aliás, o golo do Benfica. Weigl e Pizzi deverão controlar as operações no miolo e o ataque será entregue a Seferovic e Darwin, dupla que iniciou o clássico na sexta-feira.

Recorde-se que Diogo Gonçalves e Waldschmidt também estão infetados com covid-19 e, por isso, fora das contas.

