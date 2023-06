Um central à espera do Benfica: "Vai voltar para a pré-época. Depois vamos ver"

Renovação de Otamendi por mais duas temporadas pode complicar vida de João Victor, cujo plano é para já apresentar-se na pré-temporada.

A renovação de Otamendi, por mais duas temporadas, coloca em causa a afirmação de jogadores como João Victor ou Lucas Veríssimo no plantel às ordens de Roger Schmidt.

Os dois centrais viram o seu espaço reduzido em 2022/23 - o primeiro foi mesmo emprestado em janeiro ao Nantes, da Ligue 1, de França -, e apontavam à saída de Otamendi para terem outras oportunidades. Contudo, o volte-face no processo de renovação do internacional argentino e capitão da Luz leva a que Roger Schmidt mantenha para já no plantel encarnado os seus três principais pilares para o eixo: Otamendi, António Silva e Morato.

Terminado o empréstimo ao Nantes, pelo qual fez 16 partidas, somando 1084 minutos, João Victor aguarda agora por uma decisão do Benfica em relação ao seu futuro, tendo para já nos planos a apresentação em Lisboa de forma a iniciar os trabalhos de pré-temporada, marcados para o início do mês de julho. "Ele vai voltar para fazer a pré-época. Depois vamos ver o que o Benfica vai dizer", explica a O JOGO Daniel Paiva, um dos representantes do futebolista, fazendo um balanço positivo da passagem por França: "Deu para ganhar ritmo e confiança." Quanto à continuidade de Otamendi, e se tal situação complica a vida de João Victor, atira: "Vejo sempre o copo meio cheio. Otamendi é um grande jogador e é bom para a equipa e para ele."

João Victor tem mercado no Brasil, já que segundo a Imprensa canarinha é desejado pelo Corinthians, de onde saiu precisamente com destino à Luz no início de 2022/23, a troco de 9,5 M€. O clube paulista apontava à contratação de... Lucas Veríssimo, mas as exigências do Benfica pelo central ex-Santos fizeram o Timão virar entretanto atenções para o seu antigo jogador.

Visto por Roger Schmidt na temporada agora finda como a quarta opção para o eixo, Lucas Veríssimo, que se viu prejudicado pela grave lesão sofrida em novembro de 2021 e que o tirou da competição por largos meses, apontava à continuidade na Luz. O plano do internacional brasileira passava por apontar à reconquista do estatuto de titular que já foi seu. Contudo, como o nosso jornal anunciou, tal desígnio dependia também do futuro de Otamendi - ou de uma eventual proposta choruda por António Silva que retire da Luz o camisola 66, seguido por clubes como Liverpool, PSG e Real Madrid, e que podem entretanto avançar com uma oferta irrecusável pelo jovem atleta, blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Já o capitão encarnado fica por mais dois anos, razão pela qual o camisola 4 admite mudar de ares. E apesar de muito desejado no Brasil dá preferência nesta fase da carreira à permanência na Europa.

Quanto a Morato, que terminou a época atrás de Otamendi e António Silva - foi titular no jogo do título face ao castigo do português -, a situação para já em nada se altera. O jovem central mantém a confiança de Roger Schmidt, que abordou o azar do camisola 91 pela lesão que o tirou do onze e permitiu a afirmação de António Silva. O futebolista suscitou abordagens em 2022/23, mas ficou no plantel por indicação do técnico e para já o plano mantém-se intacto.