"Comparado com o jogo no Dragão, o Inter vai ter mais dificuldades" 

José Boto, antigo coordenador de scouting do Benfica, elogia a filosofia seguida na Luz.

A propósito da eliminatória com o Inter, José Boto, antigo coordenador de scouting do Benfica e agora diretor desportivo do PAOK, foi convidado a contar um pouco da filosofia seguida na Luz no que diz respeito à descoberta de jovens talentos.

"Este modelo do Benfica nasceu há muito, começou em 2007. O presidente [Luís Filipe Vieira] criou um sistema com um forte gabinete de scouting e a venda de jogadores para manter a competitividade a nível interno e na Europa", disse, em entrevista à "SportItalia", destacando também o "desenvolvimento da academia".

Elogiou Rui Costa por "continuar com a filosofia" e confessou-se "orgulhoso por ver o Benfica tão competitivo na Europa". E avisou o Inter: "Comparado com o jogo no Dragão, vai ter mais dificuldades."