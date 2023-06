Um antigo interessado volta a colocar o nome de Gilberto em agenda

Empresário do lateral do Benfica abriu a porta de saída. Flamengo é um dos clubes atentos.

Depois de o empresário do jogador ter admitido que Gilberto pode deixar o Benfica neste mercado, um antigo interessado voltou a colocar o lateral em agenda. O Flamengo, desde o ano passado atento ao brasileiro, está de novo a seguir os passos do jogador encarnado, segundo avança a Imprensa daquele país.

Alan Espinosa, empresário de Gilberto, tinha dito à TNT Sports que o jogador tem propostas de clubes brasileiros e que a saída do Benfica é uma possível.

Apesar de a defesa não ser uma prioridade para o Flamengo, o facto de o jogador estar disposto a sair do Benfica pode aumentar o interesse do clube. No Brasil, o emblema carioca não é o único interessado, Vasco da Gama e o Atlético Mineiro também estão atentos à situação. O Bahia também tinha sido apontado como um possível destino, mas O JOGO sabe que Gilberto não é opção.