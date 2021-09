Shaparenko, à esquerda, é uma das referências do Dínamo e da seleção da Ucrânia, onde joga Yaremchuk

Análise de José Boto, diretor de scouting do Shaktha e antigo coordenador do departamento de scouting das águias, ao Dínamo de Kiev, adversário do Benfica.

O Benfica inicia esta terça-feira, em Kiev, a fase de grupos da Liga dos Campeões diante do Dínamo. José Boto, diretor de scouting e conselheiro da administração do Shakthar, conhece bem as principais características deste adversário das águias e a O JOGO lança um alerta: "Muita atenção ao contra-ataque."