Um a um do Benfica: Seferovic a faturar à boleia de Diogo

UM A UM >> O Benfica venceu o Boavista, com dois golos de Seferovic, na 23ª jornada da Liga NOS

Helton Leite 5

Final de tarde bem tranquilo, sem ser obrigado a trabalho, pois os tiros do Boavista saíram fora da direção da sua baliza.



Diogo Gonçalves 7

É o rei dos cruzamentos do Benfica, sendo uma importante arma do futebol do Benfica neste momento. O agora lateral-direito funcionou como um autêntico extremo, até face a um Boavista reduzido a dez, e foi fundamental para desbloquear o jogo. Somou duas assistências para Seferovic, "obrigando" o suíço a marcar e até fez mais ofertas, não aproveitadas pelos colegas, nomeadamente pelo camisola 14.



Lucas Veríssimo 7

Jesus tem elogiado o central e a verdade é que o camisola 4 continua a justificar a titularidade. A nível defensivo, mostrou velocidade para anular os avançados, como sucedeu com Elis aos 66", e ganhou tudo pelo ar. Poderio que revelou também no ataque, onde ameaçou o golo com três remates perigosos - numa das ocasiões até acertou no poste.



Otamendi 6

Logo aos 2" deu espaço a Elis, permitindo que este rematasse com algum perigo, mas de resto acompanhou bem o avançado do Boavista. Tal como o colega do eixo, ainda foi à frente tentar o golo.



Grimaldo 6

Apoiou bem o ataque, com boas tabelas para o jogo interior de Pedrinho, Rafa e companhia.