"Último jogo de Enzo? Por vezes os jogadores têm de tomar decisões, vamos ver..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota com o Braga (3-0) na 14.ª jornada da Liga

Exibições dos campeões do Mundo: "Nico e Enzo estiveram bem hoje. Estiveram no seu nível normal. Como disse antes do jogo eles vieram com ritmo, estiveram sempre a jogar. Outros estiveram no Mundial não jogaram, não treinaram muito. Precisam de algum tempo para voltar à sua melhor forma. No total não fomos suficientemente bons. Não dá para mudar."

Último jogo de Enzo pelo Benfica? "Já disse que ele como o Nico estiveram bem. Não sei se foi o último jogo pelo Benfica. É um excelente jogadores, tem tido desempenho fantástico, está identificado com o clube. Por vezes as coisas acontecem e os jogadores têm de tomar decisões, veremos o que acontece nas próximas semanas."