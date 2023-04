Última visita a Chaves custou pontos ao Benfica

Rafa bisou no empate 2-2 na visita em 2018/19. Série de seis triunfos seguidos fora de casa à prova

Quebrado o estatuto de fortaleza que o Estádio da Luz assumia em 2022/23 para o Benfica, face aos desaires com FC Porto e Inter, o emblema encarnado segue agora viagem para longe de casa, onde tem sido feliz nos últimos seis encontros relativos ao campeonato. Isto porque as águias venceram esses embates e sem consentir quaisquer golos aos adversários: Santa Clara (3-0), Paços de Ferreira (2-0), Arouca (3-0), Vizela (2-0), Marítimo (3-0) e Rio Ave (1-0).

A sequência é colocada agora a teste perante um Chaves que custou pontos na última visita das águias, em 2018/19, na sexta jornada da Liga. Então sob o comando de Rui Vitória, o clube da Luz esteve a vencer por duas vezes, fruto de dois golos de Rafa, mas outro bis do lado flaviense, de Ghazaryan, impediu que os três pontos seguissem viagem para Lisboa.

O camisola 27 é o único do atual plantel que já faturou no reduto do Chaves, até porque no grupo apenas mais dois jogadores já envergaram no terreno visitante a camisola do Benfica: Vlachodimos e Grimaldo. Rafa tem ainda uma assistência em Chaves, em 2017/18, tendo oferecido a Seferovic, que fez de calcanhar o 1-0, dando o triunfo.