Silas, que comandou Rúben Vinagre e Ugarte no Famalicão, refere a vocação "ofensiva" do lateral e a "intensidade" do médio.

No topo da lista de potenciais reforços para 2021/22 e vistos como futebolistas capazes de aumentar a competitividade no plantel às ordens de Jorge Jesus, Rúben Vinagre e Manuel Ugarte afirmaram-se rapidamente no Famalicão.