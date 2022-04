UEFA multa Benfica em quase 40 mil euros

Mau comportamento dos adeptos e bloqueio de acesso na receção ao Liverpool, nos "quartos" da Champions, valem punições

O Benfica foi multado pela UEFA em 38.750 euros na sequência da partida disputada com o Liverpool no Estádio da Luz, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a 5 de abril.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, e na sequência da reunião realizada a 20 de abril, o organismo detalha a razão das coimas aplicadas às águias, fruto sobretudo do mau comportamento dos seus adeptos.

Isto porque o lançamento de objetos para o relvado por parte do público - na altura houve imagens a circular de um fã a lançar um pau de uma bandeira na direção de Luis Díaz - ditou uma punição de 20 mil euros.

O bloqueio de acessos valeu mais oito mil euros de multa, sendo que o deflagração de engenhos pirotécnicos custou 5 750 euros.

Os encarnados foram ainda castigados com uma coima de cinco mil euros devido à invasão do recinto de jogo, situação que ocorreu já depois de a partida ter terminado. Quando jogadores e técnicos se cumprimentavam, dois jovens adeptos saltaram das bancadas, fugiram aos seguranças e procuraram Darwin e Weigl, pedindo-lhes as respetivas camisolas.