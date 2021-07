TVI: Miguel Moreira referenciado no processo, administrador da SAD garante condições para continuar

Administrador da SAD referenciado no processo, segundo a TVI.

Miguel Moreira, vogal do conselho de administração da SAD do Benfica, segundo a TVI referenciado no despacho do Ministério Público no âmbito do processo "Cartão Vermelho", afirmou ao canal não ter sido constituído arguido nem ouvido, sendo "falsas quaisquer alegações que visem inferir outro tipo de conclusões".

Ainda em resposta à TVI, Miguel Moreira disse que quaisquer atividades empreendidas foram "realizadas no estrito âmbito do Benfica e nunca na sua vida empresarial", mantendo "todas as condições para continuar no cargo". Algo "imperativo" nesta fase do clube.