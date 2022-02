Reviravolta no futuro de Gedson: médio a caminho do Besiktas

Gedson viaja esta quarta-feira e rende seis milhões de euros, por metade do passe.

O futuro de Gedson vai passar pela liga turca, ele que já terá um acordo alinhavado com o Besiktas, clube de Istambul que terá conseguido antecipar-se ao rival Galatasaray e convencido os responsáveis encarnados.

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo canal "A Spor" e reproduzida por outros órgãos de comunicação social turcos, na qual se garante que Gedson terá um contrato de quatro épocas, mais uma de opção, com o Besiktas.

O valor do negócio é situado nos 6 milhões de euros, por 50 por cento do passe do atleta. No entanto, por uma questão de inscrição de jogadores estrangeiros, o português será cedido a um emblema do primeiro escalão até final da temporada.