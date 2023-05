António Veloso, antigo jogador dos encarnados, confiante numa vitória diante do Santa Clara, na última ronda da Liga Bwin

António Veloso, antigo jogador e capitão do Benfica, está crente na conquista do 38º título por parte dos encarnados, no próximo sábado.

"Tudo pode acontecer, mas olhando para o que o Benfica tem feito, o Benfica será o campeão nacional. Não vai deixar de vencer para fazer festa", referiu, em declarações à Rádio Renascença.

Destacando o "campeonato extraordinário" do Benfica, Veloso atribui mérito a Roger Schmidt, que é "excelente treinador", segundo o antigo defesa dos encarnados e da seleção nacional.