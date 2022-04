Declarações de Rui Pedro Braz, diretor-geral do Benfica, depois do triunfo por 2-0 no dérbi da ronda 30 do campeonato.

A vitória: "Infelizmente, não tem tanta importância como gostaríamos que tivesse. Gostávamos de estar na luta pelo título, mas infelizmente não foi possível. É sempre importante fazer esta demonstração de qualidade exibicional, perante um rival que dignificou a nossa vitória."

Reflexão: "Mais do que falar sobe a importância da vitória, tudo o que aconteceu em Alvalade merece uma reflexão por parte dos órgãos que tutelam o futebol português. Houve situações em que sentimos que o Benfica foi prejudicado. Não estou a visar o trabalho de Fábio Veríssimo, Hugo Miguel [videoárbitro] António Nobre [quarto árbitro]. Tenho o maior respeito pelo trabalho dos árbitros. O que parece é que se está a criar uma situação recorrente em que o Benfica é sistematicamente prejudicado, não digo que de forma premeditada. O Benfica tem sido muito prejudicado no futebol, nas modalidades, no futebol de formação. Leva-nos a perguntar porque é que o Benfica não tem sido respeitado nos últimos tempos. Não posso ter um jovem de 20 anos [Henrique Araújo] no fim do jogo de Vila do Conde com palavras de impotência a dizer que acredita que o Benfica um dia voltará a ser respeitado. Se não formos nós a exigir esse respeito... Refiro-me à Liga, FPF, Conselho de Arbitragem. Toda a gente tem responsabilidade. Estou a alertar para o que tem vindo a acontecer. Toda a gente vê, toda a gente tem olhos na cara."

Expulsão no dérbi: "Sempre achei que era importante mudar os comportamentos nos bancos. Não me orgulho de ter sido expulso duas vezes no espaço de um mês. Infelizmente, há momentos em que é impossível conter a frustração. Dirigi-me a António Nobre, num lance em que Darwin foi agarrado num contra-ataque e disse 'abre os olhos António'. Gritei, nem saí do banco. Chamei o árbitro Fábio Veríssimo e fui expulso. Perante o que se vê nos relvados de norte a sul, é capaz de ter sido um bocadinho exagerado."

Timing da intervenção: "O Benfica tem um novo presidente, uma estrutura nova, Direção nova, uma nova forma de ver o futebol e queremos lutar para que haja respeito, elevação no futebol português. Quando nos faltam ao respeito, semana após semana, temos de dizer basta. Que haja de uma vez por todas uma profunda reflexão porque as coisas não podem continuar como estão."