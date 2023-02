"Tudo foi feito para que a venda do Enzo não acontecesse, ele não quis ficar"

Rui Costa, presidente das águias, deu uma entrevista à BTV em que abordou os assuntos da atualidade do Benfica, designadamente a saída de Enzo para o Chelsea e a postura do clube da Luz no mercado de transferências de janeiro.

Benfica a gastar muito dinheiro e o balanço entre custos e receita (128,3 milhões de receita e 16 milhões de gastos): "Mesmo retirando o Enzo, não estamos a gastar muito... Não sou nenhum louco para levar o Benfica à falência. Nada tem sido feito sem critério máximo na área desportiva e financeira."

A saída de Enzo Fernández: "Tudo foi feito para que a venda do Enzo não fosse feita. Estou de consciência tranquila e estou tão triste como qualquer adepto do Benfica. Tentámos de tudo. O Enzo desde sempre mostrou vontade de não ficar no Benfica. O valor da cláusula é o compromisso entre clube e jogador para que, chegando uma proposta nesse sentido, o jogador possa dizer que quer sair. O Chelsea voltou dois dias antes do fim do mercado. O jogador desde início mostrou vontade de sair. Foi feita uma proposta de melhoria de salário. Metade da proposta do Chelsea era inviável para nós. Nós Portugal, não só o Benfica, temos dificuldade em acompanhar essas propostas. O Enzo ia perder valor até final da época no Benfica? Não. Tentámos mostrar-lhe que, ficando no Benfica até final da época, ia aparecer o Chelsea e outros."