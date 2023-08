Trubin reage após Benfica ter chegado a acordo para o contratar

Anatoliy Trubin reagiu a uma publicação de Fabrizio Romano que o dá como um reforço fechado para o Benfica, num acordo também confirmado por O JOGO.

Anatoliy Trubin vai mesmo reforçar o Benfica. Apesar de ainda faltar acertar pequenos detalhes do negócio, o guarda-redes ucraniano vai deixar o Shakhtar Donetsk e mudar-se para a Luz, sabe O JOGO, numa altura em que Fabrizio Romano, especialista no mercado, também já dá a transferência como fechada.

O guardião de 22 anos não ficou indiferente a este novo desenvolvimento, comentando numa publicação de Romano com um "emoji" de olhos abertos, que praticamente também confirma a transferência.

Os encarnados vão pagar 10 milhões de euros, mais um milhão de eventuais bónus, por 60 por cento do passe de Trubin, com os ucranianos a ficarem com 40 por cento do valor de uma futura transferência do guarda-redes.

Veja a reação de Trubin ao acordo alcançado entre Shakhtar e Benfica: