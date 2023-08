"Trubin? O Benfica sabe que está muito tranquilo com Vlachodimos"

Numa altura em que o Benfica está perto de assegurar a contratação de Anatoliy Trubin, guardião ucraniano do Shakhtar Donetsk, Helton Leite garante que os encarnados podem ficar descansados com o grego entre os postes.

Helton Leite, guarda-redes que representou o Benfica entre 2020 e janeiro deste ano, já depois de ter passado pelo Boavista, concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao podcast "Final Cut", do canal "Sports Tailors", na qual elogiou as capacidades de Odysseas Vlachodimos.

"A baliza do Benfica está bem entregue. Não sei até quando ele vai continuar. Se vai ficar mais um ano, dois ou cinco. Nunca conversei com ele sobre isso. Mas o Benfica pode ficar tranquilo. O Samuel [Soares] é também um guarda-redes com potencial, o André [Gomes] também. Tenho visto as notícias e acho normal o clube poder querer outro guarda-redes para trazer mais experiência. Mas não tenho dúvidas de que o Benfica sabe que está muito tranquilo com Odysseas e que ele vai ser o número 1", afirmou.

Há seis meses no Antalyaspor, da Turquia, Helton Leite disse ainda estar "muito motivado" para a nova época e aproveitou para elogiar Bruno Lage, com quem se cruzou na sua passagem pela Luz e que orienta o Botafogo, atual líder isolado do Brasileirão: "Com ele, o jogo já começa 1-0".

De resto, o guarda-redes de 32 anos também guardou elogios para Roger Schmidt: "A ideia dele é muito clara e prática. O que posso dizer é que, comigo, cumpriu sempre com a palavra, mesmo quando surgiu a oportunidade de sair e vir para a Turquia. Só tenho a dizer coisas boas".

Na época passada, Helton Leite realizou 17 partidas pelo Antalyaspor, que terminou o campeonato turco na 13.ª posição.