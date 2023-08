"Trubin e Arthur Cabral? Não estamos pressionados em meter novos jogadores"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez este domingo a antevisão ao jogo da primeira jornada da I Liga em casa do Boavista, agendado para as 20h45 de segunda-feira.

Antevisão ao Boavista: "Depois do jogo da Supertaça começam agora os jogos da Liga, que são jogos diferentes. Penso que fizemos um bom trabalho a preparar este jogo e acho que vai ser uma partida difícil. Este é um jogo diferente da Supertaça onde estivemos muito bem e isso deu-nos mais confiança para preparar esta partida. Mas estamos preparados. Os jogadores estão focados, preparados e felizes por estarem de novo em competição. Todos querem fazer um bom jogo e vencer o Boavista."

Reforços Trubin e Arthur Cabral são opção amanhã: "Espero muito desses dois jogadores. São muito bons jogadores, bons reforços. No passado, nos clubes que representaram mostraram muita qualidade e estamos felizes por tê-los contratado. Só fizeram um treino e meio com a equipa e, por isso, ainda tenho de decidir se isso será suficiente para entrar na equipa amanhã. Provavelmente precisam de se ambientar à equipa, ao estilo de jogo e aos novos colegas. Na quarta-feira fizemos um bom jogo contra uma boa equipa e não estamos pressionados em meter novos jogadores. Agora vamos ter um jogo importante para nós e estamos felizes por ter ainda mais opções."