Trubin e Arthur Cabral inscritos na Liga: confira os números dos reforços

Guarda-redes ucraniano vai usar o número 1, avançado brasileiro enverga a camisola 9. Estão já inscritos na Liga.

Anatoliy Trubin e Arthur Cabral, os mais recentes reforços do Benfica, já estão inscritos na Liga Portugal, pelo que poderão já ser opção no jogo de segunda-feira frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.

O guarda-redes ucraniano, ex-Shakhtar Donetsk, vai vestir a camisola número 1, enquanto o avançado brasileiro, que jogava na Fiorentina, fica com o número 9.

As águias começam a I Liga 2023/24 no reduto do Boavista, a partir das 20h45 de segunda-feira.