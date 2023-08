Trubin e Arthur Cabral anunciados pelo Benfica esta quinta-feira

Guarda-redes e avançado chegaram a Lisboa no início da semana e vão hoje ser oficializados como jogadores do Benfica.

Arthur Cabral e Trubin já estão em Lisboa desde o início da semana - o brasileiro chegou na noite de terça-feira, enquanto o ucraniano aterrou na segunda-feira - e está tudo pronto para serem oficializados como reforços do Benfica.

Ontem foi a vez do avançado vindo da Fiorentina realizar os exames médicos e físicos, de maneira a finalizar as burocracias antes de assinar pelas águias. No dia anterior, tinha sido o guarda-redes do Shakhtar Donetsk a ser submetido aos mesmos testes.

Os dois jogadores vão vincular-se aos encarnados até 2028, num contrato válido por cinco anos. Arthur Cabral vai custar 20 milhões (mais cinco por objetivos). Já Trubin implicou um investimento de 10 milhões de euros, a que se poderá somar mais um milhão mediante o cumprimento de metas. Os atletas vão depois juntar-se ao restante plantel.