Trubin e a escolha pelo Benfica: "É um dos melhores clubes da Europa"

Guarda-redes ucraniano é reforço do Benfica com contrato até 2028. Confira as declarações aos meios oficiais do clube.

Teve outras propostas, porque escolheu o Benfica? "Porque o Benfica é um dos melhores clubes da Europa, na minha opinião. Estou muito feliz por estar aqui"

Ambições: "Quero fazer os adeptos felizes, quero ganhar jogos e títulos. Essa é a minha ambição para este clube."

Teve treinadores portugueses e jogou com Neres: "Sim, tive treinadores e colegas que falavam em português. Sei coisas simples como: 'Bom dia, malta; esquerdo, direito'. Tudo palavras simples."

Concorrência de Vlachodimos, Samuel Soares e Kokubo: "São todos bons guarda-redes, estamos num clube grande. Para mim, é uma oportunidade para desenvolver-me todos os dias. Quero acrescentar ao clube e quem estiver melhor, vai jogar."