Trubin ameaça Vlachodimos: Schmidt vai avaliar a situação durante a semana

Vlachodimos com concorrência apertada no Benfica

Exibição do camisola 99 com o Boavista pode abrir espaço à possibilidade de o reforço assumir a baliza mais cedo.

A derrota dos encarnados frente ao Boavista teve como um dos protagonistas Vlachodimos, já que o guarda-redes grego mostrou algumas hesitações em jogadas importantes, como no lance do penálti cometido por António Silva, em que expôs a sua baliza dando origem ao 2-2, e no 3-2, demorando para sair em direção a Bozenik.

Com a chegada de Trubin, o camisola 99 vê aumentar a concorrência, até porque essa foi precisamente a intenção dos responsáveis encarnados ao avançarem para o novo dorsal 1.