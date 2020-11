Trocou o Tottenham pelo Benfica e garante: "Não se fala muito de Portugal, mas..."

Sem receio do calendário apertado, Vertonghen diz-se feliz por "jogar sempre" na Luz, o que não sucedia no Tottenham.

Contratado esta temporada pelo Benfica após terminar o seu vínculo com o Tottenham, Jan Vertonghen faz um balanço positivo do seu ingresso na Luz e faz questão de sublinhar a qualidade do futebol no nosso país, algo que admite poder ser uma surpresa na Bélgica.

"A adaptação está a correr bem, talvez não se fale muito de Portugal, mas tem muito boas equipas, com intensidade, num nível muito alto", referiu na terça-feira, na conferência de Imprensa de antevisão do particular com a Suíça.

Satisfeito pelo ingresso no Benfica, o central, que até saiu derrotado nas últimas duas partidas na I Liga, quer "chegar longe na Liga Europa" e promete "tentar conquistar o máximo possível de troféus"

Depois de três jogos consecutivos sem vencer, e com duas derrotas para a I Liga, o que deixou as águias a quatro pontos do líder Sporting, Vertonghen não perde a ambição. "Espero que possamos ir longe na Liga Europa e jogar para todos os troféus. Vamos tentar conquistar o máximo possível de troféus", garantiu, reforçando os elogios sobre a qualidade do campeonato luso, que ocupa atualmente o sexto lugar no ranking da UEFA - a Bélgica desceu, por troca com os Países Baixos, para o nono. "O nível em Portugal é mais alto do que as pessoas pensam. Mas as pessoas podem ver os jogos na Internet ou na televisão. Gosto muito do meu novo ambiente e da qualidade do campeonato português, que é, sem dúvida, desconhecido na Bélgica", atirou.