Triunfo sobre Braga deixou Benfica mais perto do título, mas Rui Costa trava euforia da equipa

Apesar dos festejos no final do jogo, o líder encarnado quer contenção e pede foco no que falta

O triunfo sobre o Braga deixou o Benfica mais perto do objetivo de chegar novamente ao título, que foge desde 2018/19, motivando um forte apoio dos adeptos no final da partida de sábado. Sentindo a importância de vencer a partida da 31.ª jornada, Rui Costa festejou efusivamente a conquista dos três pontos no final do jogo. Porém, logo depois optou, ao que O JOGO apurou, por fazer um discurso moderado e de contenção ao plantel comandado por Roger Schmidt quando desceu ao balneário.

Felicitando o grupo por mais um triunfo, o terceiro seguido após uma série negativa de quatro partidas longe das vitórias, com FC Porto, Inter (a dobrar) e Chaves, Rui Costa optou por pedir concentração total, travando qualquer euforia que a vitória sobre o Braga pudesse provocar. O presidente benfiquista lembrou que faltam ainda três jornadas por disputar e que para selar matematicamente a conquista do 38.º título de campeão nacional o clube da Luz precisa de continuar a somar pontos. O FC Porto está por perto e mesmo o Braga, apesar do desaire, continua a ter possibilidades matemáticas de chegar ao primeiro lugar.

Depois de ter vibrado no sábado com a conquista do título nacional de voleibol em masculinos e no domingo com novo título no futebol feminino, Rui Costa não quer quaisquer facilitismos e pretende concentração máxima para que o plantel de Roger Schmidt consiga também atingir essa meta. Por isso, o dirigente não quer alimentar a onda de euforia também vivida pelos adeptos, sentindo que apesar da importância do apoio dado por estes à equipa é fundamental não festejar de forma antecipada.