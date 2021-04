Trio em pleno no treino do Benfica: Jesus ganha opções

Weigl, Nuno Tavares e Gabriel trabalharam sem limitações esta terça-feira.

Boas notícias para Jorge Jesus na preparação para o jogo de sábado frente ao Gil Vicente, na 27.ª jornada da Liga NOS: esta terça-feira, Weigl, Gabriel e Nuno Tavares trabalharam em pleno no Seixal, "engordando" as opções do treinador para a partida com os gilistas.

O médio alemão surgiu com uma fita na coxa, mas trabalhou sem limitações, depois de ter sofrido uma pancada de Eustáquio - que até foi expulso - no duelo com o Paços de Ferreira.

Gabriel e Nuno Tavares também tinham ficado de fora das contas de Jesus nos últimos jogos, devido a problemas físicos distintos. Estão prontos para voltar à ação.