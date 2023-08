Trio do Benfica com futuro ainda por resolver

Paulo Bernardo, Tiago Gouveia e Meité não têm sido opção e procuram novo destino.

Com a época já em marcha, o Benfica tem ainda três jogadores com o futuro por resolver. Os médios Paulo Bernardo e Meité não cumpriram qualquer minuto na pré-época e o futuro passa, seguramente, por outro destino. Já Tiago Gouveia, que somou minutos na preparação para 2023/24, não tem espaço no plantel e a saída continua a ser o cenário mais provável, com vários clubes apontados.

Os três jogadores estiveram emprestados na temporada passada. Meité esteve ao serviço da Cremonese, clube que desceu à segunda divisão, mas os italianos não conseguiram acionar a opção de compra do francês. Agora, é também de Itália que chegam os maiores interessados: o médio tem sido apontado ao Cagliari, por exemplo. Já Paulo Bernardo fez a última época com as cores do Paços de Ferreira, que também desceu de divisão. O português não é opção para Schmidt e a SAD encarnada procura uma nova solução para o jogador, que tem contrato com o Benfica até 2027, e que pode passar pelo empréstimo ou mesmo pela venda em definitivo.

O caso de Tiago Gouveia é diferente. O extremo é visto pela estrutura como uma aposta de futuro, prova disso é a renovação de contrato durante o verão até 2028, mas, nesta altura, as várias opções no plantel encarnado retiram-lhe espaço. Para não haver uma estagnação no desenvolvimento do jogador, o empréstimo por mais um ano é o melhor cenário. Nessa corrida, entraram o Lille, em França, mas também os clubes do Championship, em Inglaterra. Ainda assim, o Cádiz é o que está mais perto, tendo já apresentado uma proposta concreta, algo reforçado também pelo interesse do jogador em atuar na liga espanhola.