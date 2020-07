"Tribunal da Relação reitera a legalidade dos procedimentos do Benfica"

Clube da Luz reage à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) julgou improcedente o recurso do Ministério Público (MP) à absolvição do Benfica, na primeira instância, do castigo de um jogo à porta fechada imposto pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Segundo o acórdão datado de terça-feira, o TRL julgou "improcedente o recurso interposto pelo MP" à absolvição das 14 contraordenações punidas com um jogo à porta fechada e uma multa de 56.250 euros, pelo relacionamento do clube com grupos organizados de adeptos não legalizados.

Através do site oficial, o clube da Luz reagiu à decisão. "Com este despacho, o Tribunal da Relação reitera a legalidade dos procedimentos do SL Benfica, sendo os mesmos conformes aos imperativos e às necessidades de segurança para um espetáculo desportivo, como é o caso de um jogo de futebol, e alinhados com as exigências de uma boa organização deste tipo de eventos", surge escrito.

"O acórdão da decisão da Relação reconhece que os adeptos inseridos em GOA não deixam de ser adeptos e têm o direito a aceder a qualquer local do Estádio desde que tenham título de ingresso válido para o requerido lugar. Caso tal não ocorra não poderão fazer-se acompanhar das bandeiras e tarjas que entram nos sectores a elas reservados, como decorre do regulamento de segurança do Benfica. Tal material coreográfico entra apenas em sectores específicos do Estádio da Luz e que ali estão discriminados e que coincidem, sim, com os locais onde os adeptos conotados com os NName Boys e com os Diabos Vermelhos assistem aos jogos", prossegue o Benfica, vincando que "tal acesso e permanência, como se percebe e constata, não deve ser confundido com apoio".

"Como aliás ficou provado, qualquer adepto, ainda que não inserido em GOA, pode requerer autorização para entrada no estádio com o mesmo tipo de material que o fazem os adeptos dos NName Boys ou dos Diabos Vermelhos, sendo certo que o referido material terá de ficar confinado nas zonas determinadas no regulamento de segurança", finaliza.