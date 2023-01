"Tribunal" da Luz dá perdão a Enzo depois de semanas com alguma tensão

No regresso a "casa", o argentino mostrou a medalha de campeão do mundo e foi ovacionado.

O jogo com o Sporting marcou o regresso de Enzo Fernández ao contacto direto com o público do Benfica em pleno Estádio da Luz. Depois de semanas de alguma tensão, com a saída do médio argentino dos encarnados em cima da mesa devido a uma proposta milionária do Chelsea, uma ida à Argentina para celebrar a passagem do ano e um regresso a Lisboa atrasado ao ponto de falhar dois treinos, os adeptos do Benfica tiveram ontem a oportunidade de mostrar ao jogador o que pensam dele. E a resposta foi... super positiva.

Minutos antes do início da partida, o camisola 13 apareceu no relvado com a medalha de campeão do mundo, ganha em dezembro passado no Catar, e o público não se escusou a aplaudi-lo de pé, ovacionando o seu craque. Com um sorriso rasgado, Enzo agradeceu ao público e deixou, de novo, uma imagem de felicidade por continuar ao serviço das águias. Aliás, já na partida anterior, contra o Varzim para a Taça de Portugal, o médio marcou um golo e fez questão de bater no peito e apontar para o chão, como que confirmando estar de corpo e alma nos encarnados. Ontem, reforçou o gesto em casa e mereceu dos colegas uma guarda de honra antes de tirar a medalha do pescoço.

Recorde-se que Otamendi, o outro campeão do mundo ao serviço do Benfica, já havia exibido a sua medalha na partida frente ao Portimonense mas, na altura, Enzo ficou na bancada, ele que teve de cumprir um castigo interno pela ida à Argentina sem estar devidamente autorizado pela SAD.