Três regressos à lista de Jesus para a visita do Benfica ao Marítimo

Otamendi, Samaris e Ferreyra fazem parte dos 22 convocados

Os regressos de Otamendi, Samaris e Ferreyra marcam a lista de 22 jogadores escalados por Jorge Jesus para a deslocação ao Funchal, onde, esta segunda-feira, defronta o Marítimo, em jogo de encerramento da oitava jornada da I Liga.

Com a reentrada do referido trio, saem Tiago Araújo e Paulo Bernardo, por comparação com a lista anterior, com vista ao confronto na Escócia, com o Rangers, para a Liga Europa.

Darwin, Weigl e Taarabt continuam indisponíveis por terem estado infetados com covid-19, embora os dois primeiros já tenham cumprido os 10 dias de isolamento, conforme as normas no continente. Mas, na Madeira, há outros procedimentos e prazos que impedem a sua utilização.

Esta é também a segunda convocatória de Ferreyra, depois de ter sido chamada ao confronto para a Taça de Portigal, na passada semana, frente ao Paredes.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Odysseas, Svilar e Helton;

Defesas: Ferro, Vertonghen, Jardel, João Ferreira, Gilberto, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Samaris, Everton, Gabriel, Cervi, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Pizzi e Rafa;

Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Gonçalo Ramos e Ferreyra.