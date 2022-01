Três "reforços" para Nélson Veríssimo dar a volta à crise no Benfica

Nélson Veríssimo estreou-se com uma derrota (3-1) no Dragão

Otamendi, Grimaldo e Darwin estão de regresso e são armas de Nélson Veríssimo para combater série negativa.

O Benfica vive um período de crise, fruto de dois desaires consecutivos diante do FC Porto, e com a saída de Jorge Jesus pelo meio, que Nélson Veríssimo procura agora amenizar diante do Paços de Ferreira.

Com vista ao regresso aos triunfos, o novo treinador das águias conta com três importantes "reforços" para o embate de abertura de 2022: Otamendi, Grimaldo e Darwin estão de volta e são assim armas à disposição de Veríssimo.