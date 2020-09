Três reforços no onze do Benfica para defrontar o PAOK

O Benfica disputa a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em casa do PAOK, com Jorge Jesus a incluir três reforços no onze: Vertonghen, Cebolinha e Pedrinho.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Pizzi, Weigl e Taarabt e Cebolinha; Pedrinho e Seferovic. Suplentes do Benfica: Helton, Gilberto, Gabriel, Darwin Núñez, Waldschmidt, Rafa, Vinícius.

Onze do PAOK: Z. Živković; Ingason, Varela e Michailidis; Pelkas, Crespo, El Kaddouri, Giannoulis; Schwab; Tzolis e Akpom. Suplentes do PAOK: Paschalakis, Mihaj, Biseswar, Anderson Esiti, Ninua, Świderski, Andrija Živković.