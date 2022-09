Treino do Benfica: internacionais de regresso e três no ginásio

Benfica prepara o embate com o V. Guimarães e abriu o treino à comunicação social.

O Benfica treinou na manhã desta quinta-feira, com vista a preparar a deslocação ao terreno do V. Guimarães (sábado, 20h30), e já contou com todos os internacionais: Vlachodimos, Bah, João Mário, Gonçalo Ramos, Samuel Soares, António Silva, Henrique Araújo, Diego Moreira, Paulo Bernardo, Otamendi, Enzo Fernández e Aursnes.

Os três últimos, detalhe-se, ficaram a fazer trabalho de ginásio.

Também no relvado estiveram os defesas-centrais Lucas Verissimo e João Victor, mas ainda em fase de recuperação. Morato, outro defesa-central brasileiro, fez trabalho de recuperação à lesão.

As águias defrontam os vitorianos na oitava jornada da Liga Bwin.