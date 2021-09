Treino do Benfica antes do Barcelona: dois recuperados e o aniversariante

Jogo da Liga dos Campeões com início às 20h00 de quarta-feira.

O Benfica realizou na manhã desta terça-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Barcelona, da segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. Jorge Jesus, de acordo com o que foi possível ver nos minutos abertos aos jornalistas, contou com 26 jogadores na sessão.

O guarda-redes Svilar e o extremo Radonjic, que se encontravam lesionados, marcaram presença no relvado, ao contrário de Diogo Gonçalves, que se ficou pelo ginásio.

Gil Dias, que esta terça-feira festeja o 25.º aniversário, foi "mimado" antes do arranque dos trabalhos, tendo em vista uma partida com início às 20h00 de quarta-feira.

O Benfica, recorde-se, arrancou a fase de grupos da Champions com um nulo em Kiev, enquanto o Barcelona foi derrotado em casa pelo Bayern, por três golos sem resposta.