Treinador do River Plate: "Desejo que Otamendi termine a carreira da melhor forma"

Martín Demichelis partilhou o balneário do Manchester City com Otamendi. Agora a treinar o River Plate, clube que assumiu a vontade de contratar o argentino, deseja felicidades ao jogador do Benfica.

Otamendi renovou com o Benfica até junho de 2025, o que deixou o River Plate desanimado, por acreditar que poderia contratar o central a custo zero. O técnico dos millonarios, Martín Demichelis, reagiu a este desfecho nas últimas horas atirando que "de certeza está feliz".

"Não falámos com ele nos últimos dias. Estou ocupado com o plantel que tenho", afirmou. "Como colegas que fomos, em que partilhámos várias coisas quando estivemos em Manchester, desejo que termine a carreira da melhor forma", complementou o treinador do River Plate.