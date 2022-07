Treinador do River Plate com dúvidas: "Situação de Enzo Fernández não está clara"

Marcelo Gallardo não descartou que Enzo Fernández continue mais algum tempo no River Plate.

Aquando do anúncio da contratação por parte do Benfica, foi noticiado que Enzo Fernández rumaria à Luz assim que o River Plate fosse eliminado da Taça Libertadores. E isso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, diante do Vélez Sarsfield. Desta forma, o médio já poderá reforçar as águias. Mas Marcelo Gallardo, treinador dos millonarios, adiantou que a situação do jovem argentino "não está clara".

Já em relação a Julián Álvarez, avançado que foi contrato pelo Manchester City, o técnico confirmou a despedida. "Foi o último jogo do Julián. Disse-lhe pessoalmente que é um motivo de enorme orgulho tê-lo treinado e vê-lo crescer. Hoje faz parte de uma das melhores equipas do mundo. Isso dá-me uma enorme felicidade. Podia ter relaxado há umas semanas, mas nunca o fez. É um motivo de orgulho. Vai ser um jogador de elite", afirmou.

Resta, portanto, clarificar se Enzo Fernández vai já mudar-se para a Luz ou se ainda vai fazer mais alguns jogos pelo River Plate.